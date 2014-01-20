Баскетбольна Суперліга визначила п'ятірку кращих гравців тижня

Про це УНІАН повідомили у Суперлізі.

Кращими захисники тижня стали Микола Вільховецький («Ферро-ЗНТУ»), який набрав 10 очок, зробив 9 передач, 6 підбирань та 1 перехоплення, і Домінік Коулмен («Київ») – 10 очок, 12 підбирань, 11 передач, 5 перехоплень та 3 блок-шоти.

Серед форвардів відзначилися Маршон Пауелл («Ферро-ЗНТУ»), який набрав 20 очок, зробив 6 підбирань, 5 передач, 1 перехоплення та 1 блок-шот, а також Майкл Девіс («Київ») – 20 очок, 12 підбирань, 2 передачі, 2 перехоплення та 2 блок-шоти.

Найкращим центровим визнаний Максим Івшин («Політехніка-Галичина») – 8 очок, 13 підбирань, 2 блок-шоти та 1 передача.

На даний момент у турнірній таблиці лідирує "Хімік" (Южне) - 12 перемог при 2 поразках. У "Донецька" - 11/2, а третє місце ділять одразу три команди - запорізький "Ферро-ЗНТУ", "Одеса" та київський "Будівельник" - 10/5.