Баскетбольна Суперліга визначила п'ятірку кращих гравців тижня
Минулого тижня відбулися чергові матчі Чемпіонату України серед клубів Суперліги, за підсумками яких офіційний сайт турніру визначив п’ятірку кращих гравців.
Про це УНІАН повідомили у Суперлізі.
Кращими захисники тижня стали Микола Вільховецький («Ферро-ЗНТУ»), який набрав 10 очок, зробив 9 передач, 6 підбирань та 1 перехоплення, і Домінік Коулмен («Київ») – 10 очок, 12 підбирань, 11 передач, 5 перехоплень та 3 блок-шоти.
Серед форвардів відзначилися Маршон Пауелл («Ферро-ЗНТУ»), який набрав 20 очок, зробив 6 підбирань, 5 передач, 1 перехоплення та 1 блок-шот, а також Майкл Девіс («Київ») – 20 очок, 12 підбирань, 2 передачі, 2 перехоплення та 2 блок-шоти.
Найкращим центровим визнаний Максим Івшин («Політехніка-Галичина») – 8 очок, 13 підбирань, 2 блок-шоти та 1 передача.
На даний момент у турнірній таблиці лідирує "Хімік" (Южне) - 12 перемог при 2 поразках. У "Донецька" - 11/2, а третє місце ділять одразу три команди - запорізький "Ферро-ЗНТУ", "Одеса" та київський "Будівельник" - 10/5.