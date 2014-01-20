Долгополов і Стаховський пропустять матч Кубка Девіса
13:44, 20 січня 2014Спорт
0
Найкращі тенісисти України Олександр Долгополов та Сергій Стаховський пропустять матч з Румунією в рамках Кубка Девіса.
Долгополов посилається на надмірну завантаженість в матчах особистих турнірів / vz.ua
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства молоді та спорту.
Долгополов повідомив уболівальникам, що допомогти команді на турнірі йому не вдасться через щільний графік особистих турнірів. "Повинен підготуватися до південно-американської серії змагань. Наступна зупинка – Аргентина", - сказав він.
Стаховський не прокоментував свою відсутність. Вочевидь, він бажає якнайкраще підготуватися до особистих змагань.
Як повідомляв УНІАН, з 31 січня по 2 лютого збірна України у Дніпропетровську проведе матч першого раунду Кубка Девіса у Першій групі Євро-Африканської зони з командою Румунії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter