Долгополов і Стаховський пропустять матч Кубка Девіса

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства молоді та спорту.

Долгополов повідомив уболівальникам, що допомогти команді на турнірі йому не вдасться через щільний графік особистих турнірів. "Повинен підготуватися до південно-американської серії змагань. Наступна зупинка – Аргентина", - сказав він.

Стаховський не прокоментував свою відсутність. Вочевидь, він бажає якнайкраще підготуватися до особистих змагань.

Як повідомляв УНІАН, з 31 січня по 2 лютого збірна України у Дніпропетровську проведе матч першого раунду Кубка Девіса у Першій групі Євро-Африканської зони з командою Румунії.