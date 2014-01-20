Українець Лень провів найкращий матч у НБА

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Незважаючи на те, що кількома днями раніше Лень потрапив у бійку і був дискваліфікований на один матч, тренер «Фіннікса» показав, що, як і раніше, довіряє українцеві. У матчі з «Денвером» баскетболіст одержав рекордні 16 хвилин ігрового часу. За цей час Лень набрав 9 очок, реалізувавши 3 з 4 кидки з середньої дистанції і показавши таку саму статистику під час виконання штрафних. Крім того, він зробив 6 підбирань (4 – у нападі), а його показник +/- становив 16, ставши кращим серед усіх учасників матчу.

Разом з тим, Лень знову мало не потрапив у бійку. Цього разу проти українця грубо зіграв Найт Робінсон, а коли суперник спробував потиснути руку українцеві, той зробив вигляд, що не помітив руки суперника і став з'ясовувати стосунки. Втім, Леня зупинили партнери, конфлікту вдалося уникнути.

У матчах дня за участю лідерів чемпіонату «Сан-Антоніо» переграло «Мілуокі» - 110:82, а «Оклахома» була набагато сильнішою за «Сакраменто» - 108:93.

У турнірній таблиці, як і раніше, лідирує «Індіана» - 32 перемоги при 7 поразках. Зрівнявся з лідером за кількістю перемог «Сан-Антоніо» - 32/7. Третье-четвертоє місця посідають «Портленд» (31/9) і «Оклахома» - 31/10.