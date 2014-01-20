«Чикаго» виграв у центральному матчі дня НХЛ

Про це повідомляє офіційний сайт НХЛ.

Матч проходив у впертій боротьбі. На голи Бреда Машана гості відповіли точними кидками Маріана Хосси і Брендона Болліга. Вирішальний буліт у післяматчевій серії реалізував Патрік Кейн.

У інших матчах дня «Тампа-Бей» обіграла «Кароліну» - 5:3, а «Рейнджерс» обіграв у гостях «Вашингтон» з рахунком 4:1.

Таким чином, «Чикаго» за підсумками дня закріпився в трійці лідерів. У команди на рахунку 75 очок. У «Анахайма», який не грав цього дня, залишилося 79 балів і перше місце у зведеній турнірній таблиці регулярного чемпіонату, в «Піттсбурга» - 70.