«Чикаго» виграв у центральному матчі дня НХЛ
09:57, 20 січня 2014Спорт
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Команда Національної хокейної ліги «Чикаго Блек Хоукс» виграла в центральному матчі дня у «Бостон Брюїнз» у серії булітів - 3:2, закріпившись на другому місці в зведеній турнірній таблиці ліги.
Гравці "Чикаго" вибороли пермогу у "Бостона" в серії булітів / Reuters
Про це повідомляє офіційний сайт НХЛ.
Матч проходив у впертій боротьбі. На голи Бреда Машана гості відповіли точними кидками Маріана Хосси і Брендона Болліга. Вирішальний буліт у післяматчевій серії реалізував Патрік Кейн.
У інших матчах дня «Тампа-Бей» обіграла «Кароліну» - 5:3, а «Рейнджерс» обіграв у гостях «Вашингтон» з рахунком 4:1.
Таким чином, «Чикаго» за підсумками дня закріпився в трійці лідерів. У команди на рахунку 75 очок. У «Анахайма», який не грав цього дня, залишилося 79 балів і перше місце у зведеній турнірній таблиці регулярного чемпіонату, в «Піттсбурга» - 70.
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