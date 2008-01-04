Завтра Блохіна офіційно представлять «городянам»

Сьогодні футболісти «Москви» виходять з відпустки, а новий головний тренер команди Олег Блохін прилітає до Москви. Завтра український фахівець проведе збори команди, на яких і буде представлений гравцям, повідомляє Спорт сегодня.

Крім того, незабаром повинні визначитися точні терміни і місце проведення третього збору, який почнеться в другій декаді лютого. На перший збір «Москва» вирушить 8 січня в ОАЕ, де пробуде до 22 січня. Потім з 26 січня по 9 лютого футболісти продовжать підготовку в іспанській Севільї.