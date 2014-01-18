Український «Донбас» виграв матч чемпіонату КХЛ в Астані

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

У цьому матчі зустрілися команди, які займають місця у вверхній частині турнірної таблиці. Українська команда йде на 5-му місці в Конференції Захід, тоді як «Барис» - другим на Сході.

І якщо в першому періоді команди грали обережно, практично не створюючи небезпечних моментів і придивляючись один до одного, то після перерви сталася голева феєрія. Рахунок відкрив американський легіонер «Бариса» Кем Баркер. А відтак «Донбас» упродовж п'яти хвилин забив чотири голи. На 29-ій хвилині рахунок зрівняв Дмитро Кагарлицький, на 31-ій – Руслан Федотенко вивів гостей вперед, на 32-й Євген Дадонов укріпив перевагу «Донбасу», а на 34-ій – Ренді Робітайл довів рахунок до великого. Єдине, чим змогли відповісти астанинці, то це закинути другу шайбу на 39-ій хвилині, дещо збільшивши інтригу. Відзначився у складі «Бариса» Найджел Доус.

Читайте також: «Донбас» виграв перший матч суперфіналу Континентального кубку

Утім, у третьому періоді донецькі хокеїсти не тільки прекрасно захищалися, а й змогли збільшити перевагу. На 54-ій хвилині Вацлав Недорост забив п'ятий гол, а за 35 секунд до фінальної сирени Дадонов встановив остаточний рахунок – 6:2.

Таким чином, після 45 ігор на рахунку «Донбасу» 79 очок і команда піднялася на 4-е місце в турнірній таблиці. Попереду українців розташовуються в таблиці російські «Динамо» і СКА, і чеський «Лев».

Свій наступний матч «Донбас» проведе 20 січня в Омську проти «Авангарду».