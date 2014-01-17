«Будівельник» виграв перший матч чвертьфіналу Кубка України з баскетболу

Як передає кореспондент УНІАН, це був перший матч ¼ фіналу.

Гра двох найсильніших клубів країни за підсумками минулого сезону пройшла у впертій боротьбі, де перевага по черзі переходила від однієї команди до іншої. Ще перед початком четвертої чверті рахунок був абсолютно рівним. Вирішальними в матчі стали перші хвилини четвертої чверті, коли «будівельникам» вдався відрив у 7 очок - 11:4. Маріупольці пізно спохватилися, намагалися наздогнати суперника в рахунку, але їм не вистачило часу і, в якихось моментах, везіння.

Кращим гравцем у складі команди-переможниці у цій грі став американський легіонер ДеХуан Саммерс, який набрав 21 очко. Ненабагато від нього відстав і співвітчизник Блейк Ейхерн, який приніс до скарбнички київського клубу 19 балів.

Відзначимо, що раніше відбулися ще два матчі ¼ фіналу, в яких «Донецьк» у гостях обіграв «Черкаські мавпи» - 100:94 , а дніпродзержинський «Дніпро- АЗОТ» на своєму майданчику був сильнішим від «Одеси» - 81:78.

18 січня в Івано- Франківську відбудеться матч «Говерла» - «Хімік» (Южний) .У відповідь ігри у всіх чотирьох парах пройдуть 25 січня.

«Фінал чотирьох» Кубка України запланований на 8-9 лютого.