Збірна Швейцарії зазнає втрат перед матчем з Україною

Центральний захисник збірної Швейцарії Філіп Сендерос не зможе допомогти своїй команді в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу проти збірної України, який пройде 26 червня в Кельні.

У матчі зі збірною Кореї (2:0) Сендерос одержав пошкодження зв`язок плеча, через яке вибув з лав як мінімум на два тижні.

У поєдинку проти збірної Кореї Сендерос у першому таймі відкрив рахунок, отримавши розсічення перенісся, а на початку другого тайму після зіткнення з одним із суперників пошкодив плече і був замінений. Лікар збірної Швейцарії Рудольф Редер заявив, що захисникові необхідний повний спокій, хоча не виключено операційне втручання.

"Це дуже серйозна втрата для нашої команди, - заявив наставник швейцарців Кобі Кун. - Проте нам є, ким його замінити. Йохан Джуру, який вийшов на заміну в матчі з Кореєю, показав свою майстерність. У нашій команді зараз такий склад, що ми можемо замінити практично будь-якого гравця".

Нагадаємо, що збірна Швейцарії на чемпіонаті світу в Німеччині ще не пропустила жодного м`яча. Команда Кобі Куна в груповому турнірі зіграла внічию з Францією (0:0) і обіграла Того (2:0) і Корею (2:0).

"Кореспондент" за матеріалами Lenta.ru