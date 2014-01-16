Ахметов не має наміру купувати футбольні клуби в Європі

Про це повідомляє прес-служба "Шахтаря".

Ахметов заявив: "У моєму серці був, є і буде лише один "Шахтар". І я віддам усі свої сили, щоб він виборов якомога більше трофеїв як у національному чемпіонаті, так і на європейській арені".

Раніше у низці ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Ахметов нібито зацікавлений у придбанні європейського футбольного клубу. Президентові "Шахтаря", зокрема, приписують участь у проекті, пов'язаному з "Брешією" (Італія).