Українця Леня видалили з майданчика за бійку в матчі НБА

Про це повідомляє офіційний сайт Національної баскетбольної асоціації.

У швидкому відриві захисник "Лейкерс" намагався забити м'яч у кільце через Леня, але нарвався на жорсткий опір, і після контакту з українцем впав на паркет. Янг підхопився і штовхнув Леня, почалася колотнеча, але гравці "Фіннікса" і партнери Янга по "Лейкерс" швидко заспокоїли партнерів. Лень був видалений за грубий фол, а Янг - за свою поведінку, оскільки, крім того, що штовхнув українця, ударив в обличчя Горана Драгіча.

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Загалом український центровий провів на паркеті 4,5 хвилини, встигнувши набрати 2 очки (1/3), зробити 3 підбори і поставити блок-шот.

Матч закінчився перемогою "Фіннікса" - 121:114.

Серед інших матчів дня варто відзначити перемоги лідерів. "Сан-Антоніо" на своєму майданчику обіграв "Юту" - 109:105, а "Портленд" також удома розібрався з "Клівлендом" - 108:96.

У турнірній таблиці на рахунку "Сан-Антоніо" 31 перемога при 8 поразках, у "Індіани" - 30/7, у "Портленда" - 29/9.