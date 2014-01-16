Українка Світоліна пройшла до третього кола Australian Open

У другому раунді вона переграла австралійку Олівію Роґовску – 6:4, 7:5. Перед тим на старті турніру молода українка була сильнішою за сіяну під 19-м номером досвідчену росіянку Світлану Кузнєцову – двічі по 6:3, повідомляє Радіо Свобода.

Еліна Світоліна – остання представниця України в одиночному розряді першого в сезоні турніру найпрестижнішої у світі тенісу серії Grand Slam. Троє українців вилетіли зі змагання вже після першого кола, Олександр Долгополов зачохлив ракетку в другому раунді.