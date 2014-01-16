Українка Світоліна пройшла до третього кола Australian Open
09:07, 16 січня 2014Спорт
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19-річна харків’янка Еліна Світоліна вийшла до третього кола відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, який триває в Мельбурні
Еліна Світоліна пройшла до третього кола / Фото з сайту uatennis.blogspot.com
У другому раунді вона переграла австралійку Олівію Роґовску – 6:4, 7:5. Перед тим на старті турніру молода українка була сильнішою за сіяну під 19-м номером досвідчену росіянку Світлану Кузнєцову – двічі по 6:3, повідомляє Радіо Свобода.
Еліна Світоліна – остання представниця України в одиночному розряді першого в сезоні турніру найпрестижнішої у світі тенісу серії Grand Slam. Троє українців вилетіли зі змагання вже після першого кола, Олександр Долгополов зачохлив ракетку в другому раунді.
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