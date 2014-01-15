«Будівельник » виграв матч Кубка Європи у словенської "Олімпії"

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це була гра другого туру другого групового етапу змагань.

Кияни починали нинішній єврокубковий сезон у найпрестижнішому клубному баскетбольному турнірі - Євролізі, але невдало виступили на груповому етапі, зайнявши останнє місце. Після цього команда автоматично перейшла в другий за значимістю Кубок Європи, де в першому турі другого групового етапу тиждень тому програла у гостях турецькому «Банвіту» - 85:92.

Сьогодні «будівельники» грали проти не менш сильною і амбітної команди, але зуміли виграти всі чотири чверті з чотирьох. У першій чверті на майданчику точилася приблизно рівна боротьба, і господарі поля зуміли оформити лише мінімальну перевагу - 24:23. А вирішальною в матчі стала друга 10-хвилинка, в якій кияни виграли з різницею «+7» - 28:21. У другій половині гри господарі майданчика не тільки вміло зберігали свою перевагу, але і в кожній чверті збільшували її на 2 бали - 21:19 і 15:13. У підсумку, перемога з рахунком 88:76.

Кращим гравцем матчу у складі команди-переможниці став литовський легіонер Даріуш Лавринович, який набрав 23 очки.

Таким чином, «Будівельник» здобув першу перемогу в групі М і тепер посідає третє місце в турнірній таблиці. Такий же показник перемог і поразок - 1/1 у «Банвіта», який виграв очну зустріч у киян. У свою чергу, у «Олімпії» останнє місце - 0/2, а лідирує в групі ізраїльський «ХаПоель» з Єрусалиму - 2/0.