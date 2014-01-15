УЄФА оприлюднив склад Команди року-2013

Про це повідомляє офіційний сайт UEFA.com

"Баварія" делегувала в команду року-2013 відразу чотирьох гравців, Кріштіану Роналду потрапив до збірної в рекордний восьмий раз, а ось Ліонелю Мессі місця не знайшлося. Під час голосування за Команду року-2013 читачі UEFA.com залишили понад 6,3 млн голосів.

Склад команди виглядає таким чином: воротар - Мануель Нойєр ("Баварія" і збірна Німеччини); захисники Серхіо Рамос ("Реал" і збірна Іспанії), Тьяго Сілва ("Парі Сен-Жермен"), Філіпп Лам ("Баварія" і збірна Німеччини), Давид Алаба ("Баварія" і збірна Австрії); півзахисники - Франк Рібері ("Баварія" і збірна Франції), Марко Ройс ("Боруссія" Дортмунд і збірна Німеччини), Месут Езил ("Реал"/"Арсенал" і збірна Німеччини), Гарет Бейл ("Тоттенхем"/"Реал" і збірна Уельсу); нападаючі - Кріштіану Роналду ("Реал" і збірна Португалії), Златан Ібрагимович ("Парі Сен-Жермен" і збірна Швеції).

У Команді року-2013, 40 кандидатів до якої обиралися репортерами UEFA.com на підставі виступів за європейські клуби та свої збірні, троє дебютантів. Усі вони брали участь у фінальному поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА між "Баварією" і "Боруссією". Це Нойєр, перший австрієць в історії Команди року Алаба і перший представник дортмундської "Боруссії" Ройс.

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У сьомий раз поспіль до числа найкращих увійшов Роналду, але вперше з 2007 року в партнерах у нього не виявилося Мессі. Як і тоді, його потіснив Ібрагимович - триразовий член символічної збірної. Разом із форвардом збірної Швеції з "Парі Сен-Жермен" до Команди року делеговано центрального захисника Тьяго Сілва. Бразилець удостоївся цієї честі третій раз поспіль і є нині єдиним футболістом не з Європи.

Тим, хто голосував, було запропоновано визначити зручну тактичну схему, й більшість віддала перевагу класичній розстановці 4-4-2, яку було використано за умовчанням при визначенні 11 перших Команд року, і яка підійшла для 2012-го. Понад 525 тис. читачів UEFA.com віддали загалом приблизно 6 310 237 голосів, що стало новим рекордом. Найвище досягнення до цього було встановлено при визначенні Команди-2012 року, коли 500 тис. осіб віддали близько 5,3 млн голосів. Близько 86 тис. голосів було зібрано на офіційній сторінці Ліги чемпіонів УЄФА в Twitter.

Вперше з 2003 року в команді не виявилося гравців "Барселони", хоча число її представників за всі роки залишається неперевершеним - 38. "Реал" тепер відстає на дев`ять представників. Вперше найбільш представницькою в списку виявилася Бундесліга, хоча з 2007 року це була прерогатива виключно чемпіонату Іспанії. Що стосується держав із найбільш активними учасниками голосування, всіх випередила Португалія (137 521 особа), за якою йдуть Німеччина та Польща.

Гравець, який зібрав найбільше число голосів, отримає від УЄФА благодійний чек на 100 тис. євро, який передасть Міжнародному комітету Червоного хреста.

Команда року за версією користувачів UEFA.com не покликана конкурувати з визнаними нагородами й не відображає офіційну думку УЄФА.