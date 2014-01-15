Передостанній представник України вибув з Australian Open

Зустріч, що відбулася в середу, завершилася з рахунком 7:5, 7:6 ( 7:5), 6:7 (3:7), 7:6 (7:5) на користь француза, що є 29-ю ракеткою турніру. Матч тривав 3,5 години. У наступному колі Шарді зіграє з третім номером посіву іспанцем Давидом Феррером, повідомляє РИА Новости.

В іншому матчі в середу поляк Єжи Янович (20) пробився до третього кола змагань, здолавши іспанця Пабло Андухара з рахунком 4:6, 7:6 (7:3) , 7:6 (7:5), 6:3. У наступному раунді Янович зустрінеться з німцем Флоріаном Майєром.

Таким чином, зараз на Australian Open залишилася тільки одна представниця України - Еліна Світоліна, яка перемогла в першому колі росіянку Світлану Кузнєцову.