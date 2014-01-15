Скандал у ФІФА: Катару наказали проголосувати за Роналду

За словами тренера, президент ФІФА Зепп Блаттер був зацікавлений в тому, щоб нагороду отримав Кріштіану Роналду - таким чином, Блаттер згладив би листопадовий конфуз, коли він спародіював Роналду і заявив, що той "витрачає на перукаря більше грошей, ніж на що-небудь ще ".

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"Я отримав від президента Федерації футболу Катару розпорядження проголосувати за Кріштіану Роналду, щоб очистити імідж Йозефа Блаттера. Це було зроблено на знак подяки за те, що нам дали право на проведення чемпіонату світу", - наводить слова тренера Lancenet з посиланням на ESPN.

Цікаво, що не тільки наставник, а капітан збірної Катару і місцевий журналіст поставили Кріштіану Роналду на перше місце.

Додамо, що казус на користь Кріштіану Роналду стався і з наставником збірної України Михайлом Фоменко. Перед врученням "Золотого м'яча" він заявив у пресі, що на перше місце поставив Франка Рібері, а в офіційних результатах навпроти його прізвища значиться Роналду. Фоменко заявив, що це не помилка, він просто "міг і забути, за кого голосував".

За матеріалами: Обозреватель