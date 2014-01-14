Чісора: брати Клички залякують своїх суперників

"Я ненавиджу ім'я Кличко! Ні, я просто жартую! Вони повинні битися зі справжніми бійцями і в чесній боротьбі. Вони ж своїх суперників просто залякують. Все, що робиться в K2 Promotions - справжнє неподобство. Вони хочуть бачити перед собою рабів, я ж не маю наміру більше перетворюватися на такого", - цитує Чісору gorodokboxing.

Також боксер розповів про умови, які ставлять Клички перед боєм.

"Коли ви прибуваєте до Німеччини, вони дають вам цілий графік ваших дій. Це - просто безумство, але якщо ви пропустите прес-конференцію ви заплатите штраф 100 000 доларів. При цьому, весь ваш гонорар може становити 200 000. Таким чином, ви хочете відпочити, але вам не дають цього зробити. Вони не дають вам спортзал для підготовки і виходить, що ви просто турист у Німеччині. Мені жаль американських боксерів, які їдуть до них боксувати. Вони не можуть зосередитися на поєдинку і все, що вони роблять, це сидять в готелі. Там немає навіть нормальної їжі, а тільки жахлива німецька кухня. Щоб конкурувати з цими хлопцями, необхідно психологічно бути готовим до всіх цих труднощів ", - підсумував Чісора.

Нагадаємо, в 2012 році Дерек програв за очками в односторонньому бою Віталію, а перед цим його бій з Володимиром зірвався через хворобу українця.