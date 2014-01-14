Українка Світоліна пройшла до другого кола Australian Open

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У цьому матчі українка спочатку вважалася аутсайдером. Світоліна, яка раніше добивалася великих успіхів лише на юніорському рівні, вийшла на корт проти досвідченої росіянки, що двічі володіла титулом переможниці турніру серії "Великого шолома".

Проте, у грі, що проходила на третьому за значущістю корті стадіону "Мельбурн парк" під дахом (температура повітря в Мельбурні сьогодні досягала +41 за Цельсієм), йшла з перевагою нашої спортсменки. Світоліна зробила брейк вже у другому геймі, вигравши на подачі суперниці і ведучи в рахунку 2:0. І якщо на початку гри Кузнєцова зуміла швидко вирівняти ситуацію, то потім вона все частіше поступалася молодій суперниці. У результаті, матч тривав трохи більше години і завершився впевненою перемогою українки.

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В інших матчах дня три представники України програли вже в першому колі. З боротьби вибули Сергій Стаховський (поступився росіянину Теймуразу Габашвілі - 7:6, 4:6, 2:6, 0:6), Леся Цуренко (програла американці Варварі Лепченко - 6:2, 3:6, 4:6) і Надія Киченок (не справилася з японкою Аюмі Морітою - 2:6, 6:7).

Таким чином, серед учасників Відкритого чемпіонату Австралії залишилося два представники України - Світоліна і Олександр Долгополов.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня в матчі першого кола Долгополов обіграв литовця Річардаса Беранкінса із рахунком 7:5, 7:5, 6:2.