ЗМІ: ФК "Мілан" визначився з головним претендентом на пост тренера

Головним претендентом на пост тренера італійського футбольного клубу «Мілан» є колишній гравець цієї команди Кларенс Зеєдорф, який останнім часом виступає за бразильський «Ботафого». Очікується, що Зеєдорф підпише з «Міланом» дворічний контракт, повідомляє Лента.ру з посиланням на сайт Forza Italian Football.

У тренерський штаб 37-річний Зеєдорфа, за відомостями італійської преси, можуть увійти інші колишні футболісти «Мілану»: голландці Яп Стам і Патрік Клюйверт, а також аргентинець Ернан Креспо.

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Пост головного тренера «Мілана» став вакантним 13 січня після відставки наставника цієї команди Максиміліано Алегрі. Він був звільнений після поразки в матчі чемпіонату Італії з «Сассуоло» (3:4). Вважається, що причиною відставки стали погані результати «Мілана»: після 19 турів команда займає в першості країни лише 11-е місце.

Зеєдорф виступав за «Мілан» з 2002 по 2012 роки, а потім пішов у «Ботафого». У складі «Мілана» голландець двічі виграв чемпіонат Італії і два рази ставав переможцем Ліги чемпіонів. До «Мілана» Зеєдорф грав за «Аякс», «Сампдорію», мадридський «Реал» і міланський «Інтер». У складі збірної Голландії він провів 87 матчів і забив 11 м'ячів.