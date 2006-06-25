Закінчився матч Аргентина – Мексика

У Лейпцігу на “Центральштадіоні" закінчився матч Чемпіонату світу з футболу між збірними Аргентини і Мексики.

Гра почалася з «швидкого голу». Рафаель Маркес на 6-й хвилині завершив добрий розіграш стандартного положення: штрафний справа – навіс на 11 метрів – м`яч скинено головою на дальню штангу – Маркес йде ногами на м`яч, але не заштовхує, а ступнею переправляє м`яч у протихід воротареві. 1:0 – Мексика попереду.

Відповідь прийшла за три хвилини. І теж після «стандарту». Кутовий був поданий напростріл – Ернан Креспо і Харед Борхетті жорстко боролися за м`яч, хто з них насправді перевів м`яч у ворота, не розібрати, але заслуга у будь-якому випадку за Креспо. 1:1.

Гра, то загострюючись, то грузнучи в боротьбі півзахисників, пішла на зустрічних курсах. Глядачам не випадало нудьгувати, моменти по черзі виникали біля тих і інших воріт.

На 22-й хвилині Креспо згаяв чудову можливість. Він вийшов за лінію захисників Мексики без офсайду, але перекидаючи м`ячем воротаря, перекинув на півметра правіше штанги.

На 24-й Аббодансьєрі насилу перевів вгору дальній удар Борхетті по аргентинських воротах.

У подальші 20 хвилин темп дещо спав, до проходів у штрафні і загроз для воріт атаки доходили рідше. Хоча по всій довжині поля від штрафної до штрафної невпинно точилася боротьба.

У доданий до першого тайму час суддя Массимо Бузакка не став виявляти до аргентинців стільки ж принциповості як до України. Фол останньої надії обійшовся Габріелю Хайнце жовтою карткою, а штрафний мексиканці не змогли виконати ефективно.

У другому таймі порядок продовжував бити клас. Розібравши зони, аргентинці не пускали суперників на свою половину поля, а мексиканці – до своєї штрафної. Першими з «киселю» спробували вирватися мексиканці – на 57-й хвилині Хареду Борхетті в останню мить завадили переправити м`яч після діагонального, через всю штрафну, навісу. За дві хвилини в схожій позиції опинився Родрігес, приймаючи удар Рікельме зі штрафного. Його удар відбив мексиканський воротар. За хвилину без офсайду партнери вивели на удар Савіолу, і знову Освальдо Санчес врятував команду. Ще за хвилину гострий прохід Аргентини по центру – жорстко грають захисники. Позиційна боротьба тривала, придушуючи спроби загострити гру. Мексиканці, наприклад, змогли вдарити по воротах тільки на 74-й хвилині.

На 86-й хвилині аргентинський тренер заміною підсилив напад.

На 87-й мексиканці загострили гру проходом зліва і пасом у воротарську. Вони заходились атакувати, явно прагнучи переломати кінцівку на свою користь.

На 93-й хвилині (враховуючи доданий час) суддя не зарахував аргентинцям гол після спірного офсайду.

Основний час закінчився з нічийним результатом.

Ліонель Мессі взяв гру на себе на початку супер-тайму - пройшов на швидкості півполя, в боротьбі пройшов краєм штрафної, але захисники все ж таки зупинили його.

Гол на 98-й хвилині забив Родрігес. Чудовим підкрученим ударом з кута штрафної в дальню дев`ятку. Воротар нічого не міг зробити, вся провина на захисниках, які дозволили Родрігесу спокійно пробити. 2:1.

У Мексики залишалися 22 хвилини, хоча за грою було зрозуміло, що зробити їй вже нічого не вдасться. Руйнували мексиканці добре, а створювали – ні. Прохід Зіньо центром з ударом повз штангу на 107-й хвилині, простріл на 117-й – ось два помітні моменти їхньої гри в додатковий час. Аргентинці без зусиль і неквапливо контролювали всю середину поля, а на 114-й, немов у пориві натхнення, розіграли майстерну комбінацію-перепасовку біля штрафної суперників. Дальній штрафний на 118-й хвилині вони не стали пробивати, розіграли м`яч і відправили в аут.

У результаті 2:1. Аргентина проходить до чвертьфіналу. Її суперником буде німецька збірна.