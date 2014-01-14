Платіні не задоволений врученням "Золотого м'яча"

Мішель Платіні вважає, що принципи визначення володаря "Золотого м'яча" змінилися відтоді, як його стала вручати ФІФА.

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"Я дуже розчарований за Франка Рібері. Так наступного року «Золотий м'яч»отримають Роналду або Мессі, потім знову Роналду або Мессі, через три роки знову Роналду і Мессі. Протягом 50 років при врученні «Золотого м'яча» враховували виграні трофеї. Зараз швидше нагорода дістається за індивідуальну ефективність футболістів, і це проблема. Мабуть щось змінилося, коли «Золотий м'яч» стала вручати ФІФА. Хоча, звичайно, Роналду повністю гідний призу ", - цитує главу УЄФА L'Equipe.

Нагадаємо, за підсумками голосування Роналду набрав 27,99%, Ліонель Мессі отримав 24,72%, а Франк Рібері - 23,39%