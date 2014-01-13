Кращим футболістом світу 2013 року визнано Кріштіану Роналду

Про це було оголошено на урочистій церемонії, що відбулася в Цюріху (Швейцарія).

Відзначимо, що на це звання після багатоступеневого відбору претендували три фіналісти конкурсу - нападник «Барселони» і збірної Аргентини, 4-разовий володар «Золотого м'яча» Ліонель Мессі, форвард мадридського «Реала» і збірної Португалії, а також володар «Золотого м'яча»-2008 Кріштіану Роналду, і хавбек «Баварії» і збірної Франції Франк Рібері.

Крім того, Мануель Нойєр визнаний кращим голкіпером, кращими захисниками 2013-го стали Філіп Лам, Серхіо Рамос, Тьяго Сілва і Даніель Алвеш, кращими півзахисниками - Андрес Іньєста, Хаві, Франк Рібері, а кращими нападаючими - Кріштіану Роналду, Златан Ібрагімович і Ліонель Мессі.

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Приз Ференца Пушкаша «найкрасивіший гол» було вручено Златану Ібрагімовичу.

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