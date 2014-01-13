Розпочалось голосування за логотип заявки Львова на Олімпіаду-2022
Варіанти логотипів заявки були розроблені всесвітньо відомою американською дизайнерською компанією North design.
Сьогодні розпочалось голосування за логотип Заявки Львова на право проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook віце-прем'єр-міністр, голова Оргкомітету з підготовки заявки Олександр Вілкул.
"Напевне, було б неправильно, якби логотип було обрано в кабінетах. Тому ми хочемо зробити вибір максимально публічним. Я запрошую вас взяти участь в інтернет-голосуванні за офіційний логотип Заявки Львова на проведення зимових Олімпійських та Паралімпійських Ігор 2022 року. З вашою допомогою буде обрана одна з чотирьох концепцій», - написав Вілкул.
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Голосування триватиме до 26 січня 2014 року на спеціально створеному сайті www.lviv2022.in.ua, де можна не лише зробити вибір, але й дізнатися, що надихнуло його творців, а також побачити, як можна використати даний графічний символ. Для цього необхідно навести курсор на відповідний варіант.
Обраний логотип буде представлено у Міжнародному олімпійському комітеті. У процесі відбору міст проведення Олімпіади логотип розповідатиме світу про Україну, Львів і Карпати.
Голова Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка зазначив: «Друзі, у вас є унікальна можливість допомогти у здійсненні олімпійської мрії тисяч українських спортсменів та уболівальників спорту. Оберіть офіційний логотип Заявки Львова та підтримайте прагнення України стати господаркою зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор - 2022. Визначивши найкращий із чотирьох варіантів лого, ви допоможете заявці Львова ефектніше презентувати себе світу. Тому будьте активними – долучайтеся до творення історії майбутнього українського зимового спорту».
Варіанти логотипів заявки були розроблені всесвітньо відомою американською дизайнерською компанією North design, в активі якої - робота над логотипами заявок на право проведення багатьох чемпіонатів світу, олімпійських та паралімпійських ігор.
Як повідомляв УНІАН, у березні цього року до МОК буде подано заявковий файл і гарантійні листи від НОК і керівництва Львова. У липні Виконавчий комітет МОК оприлюднить список міст-кандидатів. Місто, яке прийматиме 24-ті зимові Олімпійські ігри, оберуть у липні 2015 року на засіданні МОК в Куала-Лумпурі (Малайзія).
Вілкула було призначено головою Оргкомітету з підготовки та супроводження заявки до МОК на проведення в 2022 році зимових Олімпійських і Паралімпійських ігор в Україні указом Президента від 5 червня 2013 року.