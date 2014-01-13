Розпочалось голосування за логотип заявки Львова на Олімпіаду-2022

Сьогодні розпочалось голосування за логотип Заявки Львова на право проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook віце-прем'єр-міністр, голова Оргкомітету з підготовки заявки Олександр Вілкул.

"Напевне, було б неправильно, якби логотип було обрано в кабінетах. Тому ми хочемо зробити вибір максимально публічним. Я запрошую вас взяти участь в інтернет-голосуванні за офіційний логотип Заявки Львова на проведення зимових Олімпійських та Паралімпійських Ігор 2022 року. З вашою допомогою буде обрана одна з чотирьох концепцій», - написав Вілкул.

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Голосування триватиме до 26 січня 2014 року на спеціально створеному сайті www.lviv2022.in.ua, де можна не лише зробити вибір, але й дізнатися, що надихнуло його творців, а також побачити, як можна використати даний графічний символ. Для цього необхідно навести курсор на відповідний варіант.

Обраний логотип буде представлено у Міжнародному олімпійському комітеті. У процесі відбору міст проведення Олімпіади логотип розповідатиме світу про Україну, Львів і Карпати.

Голова Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка зазначив: «Друзі, у вас є унікальна можливість допомогти у здійсненні олімпійської мрії тисяч українських спортсменів та уболівальників спорту. Оберіть офіційний логотип Заявки Львова та підтримайте прагнення України стати господаркою зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор - 2022. Визначивши найкращий із чотирьох варіантів лого, ви допоможете заявці Львова ефектніше презентувати себе світу. Тому будьте активними – долучайтеся до творення історії майбутнього українського зимового спорту».

Варіанти логотипів заявки були розроблені всесвітньо відомою американською дизайнерською компанією North design, в активі якої - робота над логотипами заявок на право проведення багатьох чемпіонатів світу, олімпійських та паралімпійських ігор.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року до МОК буде подано заявковий файл і гарантійні листи від НОК і керівництва Львова. У липні Виконавчий комітет МОК оприлюднить список міст-кандидатів. Місто, яке прийматиме 24-ті зимові Олімпійські ігри, оберуть у липні 2015 року на засіданні МОК в Куала-Лумпурі (Малайзія).

Вілкула було призначено головою Оргкомітету з підготовки та супроводження заявки до МОК на проведення в 2022 році зимових Олімпійських і Паралімпійських ігор в Україні указом Президента від 5 червня 2013 року.