Шестеро українських санників вибороли ліцензії на участь в Олімпіаді в Сочі-2014

Про це УНІАН повідомили у Національному олімпійському комітеті України.

Вирішальними стартами для спортсменів стали п'ять етапів Кубка світу, які відбулися у листопаді-грудні 2013 року. Саме за їхніми результатами вирішилася остаточна доля путівок до Сочі.

До списку потрапили одиночники – Андрій Кись, Андрій Мандзій, Олена Шхумова, Олена Стецків і двомісний екіпаж у складі Олександра Оболончика та Романа Захарківа.

Новий рік українські саночники відкрили участю на етапі світового Кубку в Оберхофі (Німеччина). До початку сочинських Ігор українці також встигнуть випробувати траси німецького Альтенберга та латвійської Сігулди.

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Ті українські спортсмени, які не потрапили до олімпійської збірної, візьмуть участь у чемпіонаті Європи, що відбудеться у Сігулді 25-26 січня.

Як відомо, зимові Олімпійські ігри 2014 року в Сочі розпочнуться 7 лютого.