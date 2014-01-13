Футбольний клуб "Мілан" звільнив головного тренера
Массіміліано Аллегрі, головного тренера "Мілана", відправлено у відставку
Головний тренер одного з провідних футбольних клубів світу - італійського «Мілана» - Массиміліано Алегрі відправлений у відставку.
Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на офіційну заяву клубу.
В останньому матчі під керівництвом Алегрі «Мілан» 12 січня програв у чемпіонаті Італії «Сассуоло» з рахунком 3:4.
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Останнім часом гру «Мілана» й роботу головного тренера цієї команди багато критикували. Клуб, який набрав у 19 матчах чемпіонату Італії сезону-2013/14 22 очки, знаходиться лише на 11-му місці в турнірній таблиці.
Поки не ясно, хто стане новим тренером команди. Раніше італійські ЗМІ писали, що очолити «Мілан» може колишній футболіст команди Філіппо Індзагі, який очолює зараз молодіжний склад команди.