Інтерконтинентального чемпіона у боксі розберуть на органи

Корейські лікарі ухвалили рішення перестати підтримувати життя боксера Чо Йо Сама, який впав у кому 25 грудня після бою з індонезійцем Хері Амолом. У середу 2 січня лікарі заберуть у корейського спортсмена органи, які будуть використані для трансплантації іншим хворим, а у четвер оголосять про смерть Чо Йо Сама, повідомляє Associated Press.

У бою з Амолом 35-річний Чо Йо Сам опинився в нокдауні наприкінці 12-го раунду, але спромігся піднятися на ноги і довести бій до кінця. Судді віддали корейцеві перемогу по очках, і він став власником титулу інтерконтинентального чемпіона за версією WBO (Усесвітня боксерська організація) у вазі до 50,8 кілограмів.

Одразу після бою Чо Йо Сам знепритомнів, його винесли із зали і доправили до лікарні. Лікарі виявили у Чо Йо Сама крововилив у мозок і зробили йому термінову операцію. Прогнози медиків з самого початку були песимістичними, і 2 січня вони зафіксували смерть клітин мозку боксера.

Чо Йо Сам провів на професійному рингу 37 боїв, отримав 32 перемоги (19 - нокаутом) і зазнав п`ять поразок. У жовтні 1999 року він завоював титул чемпіона WBC (Усесвітня боксерська рада) у ваговій категорії до 49 кілограмів. Згодом Чо Йо Сам тричі захистив це звання, поки в липні 2002 року не зазнав поразки від відомого мексиканця Хорхе Арсе.

Лента.ру