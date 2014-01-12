«Українські отамани» виграли матч у «Алжирських пустельних яструбів»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «отаманів».

У ваговій категорії до 52 кг. Азат Усеналієв одностайним рішенням суддів за очками переміг Аміна Хентачі - 49:45, 50:45, 50:41. В наступному бої, у ваговій категорії до 60 кг. Олег Прудкий роздільним рішенням здолав Оуаліда Белаура - 49:47, 49:46, 46:49. У ваговій категорії до 69 кг. Євген Барабанов одностайним рішенням суддів здолав Фехіма Чабані - 48:47, 49:46, 50:45. У ваговій категорії до 81 кг. українці зазнали єдиної поразки. Набіл Кассел здолав Олександра Хижняка за очками - 49:46, 48:47, 46:49. Нарешті, у ваговій категорії понад 91 кг. Єгор Плевако нокаутував Рахмані Кемела у третьому раунді.

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Таким чином, після чотирьох турів в активі українців стовідсотковий результат - чотири перемоги, й одноосібне лідерство в турнірній таблиці.

Наступний виїзний матч "отамани" проведуть 17 січня проти "Американських нокаутів".