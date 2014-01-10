Боксери Володимир Кличко та Алекс Леапаї проведуть бій у квітні

Абсолютний чемпіон світу з боксу українець Володимир Кличко і претендент австралієць Алекс Леапаї досягли угоди про проведення бою в Німеччині в квітні. Про це повідомляє РИА Новости.

У листопаді Леапаї переміг Дениса Бойцова, завдавши російському боксерові першої поразки на професійному рингу і ставши обов`язковим претендентом на титульний бій з українцем за версією WBO. Кличко захистив титули за версією WBA, IBF, WBO і IBO у поєдинку з Олександром Повєткіним в жовтні в Москві.

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”Володимир Кличко і Алекс Леапаї досягли угоди про поєдинок у квітні в Німеччині”, - написав президент WBO Франциско Валькарсель у своєму мікроблозі в Twitter.

Леапаї здобув 30 перемог (24 - нокаутом) на професійному рингу при чотирьох поразках і трьох нічиїх. Кличко-молодший здобув 61 перемогу (52 - достроково) і зазнав три поразки (всі - нокаутом).