«Донбас» виграв перший матч суперфіналу Континентального кубку

У французькому Руані завершився стартовий матч суперфіналу Континентального кубку, в якому український «Донбас» грав з норвезьким «Ставангер Ойлерс» і виграв з рахунком 3:2.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це була гра групового етапу, в якому чотири команди зіграють по разу один з одним - в три тури.

Гра з норвежцями вийшла несподівано важкою для донецького колективу, який спочатку був фаворитом і цього матчу, і турніру в цілому.

Перший період українці і зовсім програли через пропущений гол від Юхі-Пеккі Лойкаса за 24 секунди до фінальної сирени. У другому періоді наші хокеїсти зуміли вирівняти становище, завдяки точному кидку Яна Колларжа - 1:1. А в середині третього Євген Дадонов вивів донеччан вперед - 2:1. Але, через дев'ять з половиною хвилин Томмі Крістіансен зрівняв результат - 2:2.

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В овертаймі перевагу мали норвезькі «нафтовики», що мали чисельну перевагу. Але реалізувати її вони не зуміли. А в серії буллітів більш щасливими були донеччани, у складі яких вирішальний гол закинув Вацлав Недорост - 3:2.

Таким чином, після першої гри у «Донбасу» 2 очка, а у норвезького клубу - 1.

У суботу, 11 січня, в матчі другого туру «Донбас» зіграє з італійським «Асіаго», а в неділю, 12 січня, в заключному турі - з французьким «Руаном».