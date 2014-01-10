«Чорноморець» не зміг полетіти до Туреччини через туман

Сьогодні одеський «Чорноморець» чартерним рейсом повинен був відправитися на навчально- тренувальні збори до Туреччини, але полетіти в теплі краї «морякам» не вдалося.

Як повідомляє кореспондент pobeda.od.ua, причиною став густий туман, який не дозволив одеситам покинути рідну землю. Не приймає одеський аеропорт і ті літаки, які повинні були приземлитися вранці і вдень.

Таким чином, «Чорноморець» свої збори почне завтра. Саме на завтра запланована друга спроба залишити Одесу.