Результати 21-го туру англійської Прем`єр-ліги
19:13, 01 січня 2008Спорт
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Найпопулярніший рахунок 2:0
|Елліот Омоцусі (Фулхем) бореться за м`яч з Міхаелем Баллаком (Челсі). Фото АР
Міддлсбро - Евертон 0:2 (Е.Джонсон 67, Макфадден 72)
Редінг - Портсмут 0:2 (Кемпбелл 8, Утака 66)
МЮ - Бірмінгем 1:0 (Тевес 25)
Арсенал - Вест Хем 2:0 (Едуардо 2, Адебайор 18)
Фулхем - Челсі 1:2 (Мерфі 10 пен. - Калу 54, Баллак 61 пен.)
Астон Вілла - Тоттенхем 2:1 (Мелльберг 41, Лаурсен 84 - Дефо 79).
Завтра грають Ньюкасл - МСіті, Ліверпуль - Віган, Блекберн - Сандерленд, Болтон - Дербі.
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