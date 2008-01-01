Результати 21-го туру англійської Прем`єр-ліги

Найпопулярніший рахунок 2:0

Закінчилися сьогоднішні матчі 21-го туру англійської Прем`єр-ліги. Закінчилися сьогоднішні матчі 21-го туру англійської Прем`єр-ліги. Міддлсбро - Евертон 0:2 (Е.Джонсон 67, Макфадден 72) Редінг - Портсмут 0:2 (Кемпбелл 8, Утака 66) МЮ - Бірмінгем 1:0 (Тевес 25) Арсенал - Вест Хем 2:0 (Едуардо 2, Адебайор 18) Фулхем - Челсі 1:2 (Мерфі 10 пен. - Калу 54, Баллак 61 пен.) Астон Вілла - Тоттенхем 2:1 (Мелльберг 41, Лаурсен 84 - Дефо 79). Завтра грають Ньюкасл - МСіті, Ліверпуль - Віган, Блекберн - Сандерленд, Болтон - Дербі.

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