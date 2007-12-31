25 кращих спортсменів Сумщини одержать іменні стипендії керівника області
Про це повідомив сам Павло Качур
Щорічно 25 кращих спортсменів Сумської області будуть отримувати іменні стипендії голови облдержадміністрації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Сумської ОДА Павло КАЧУР повідомив під час зустрічі зі спортсменами області – чемпіонами і призерами світових та європейських змагань та їхніми тренерами за підсумками 2007-го спортивного року.
«Мені особливо приємно вітати спортсменів, які своїм успіхами прославляють Сумщину й усю Україну. Наша область має плеяду унікальних спортсменів, досягнення яких вписані золотими літерами в історію олімпійського та світового спорту», - сказав П.КАЧУР.
Під час зустрічі голова ОДА нагородив спортсменів – чемпіонів і призерів світових та європейських змагань Михайла ПУГАЧА, Віктора ШЕВЧУКА, Романа ВАСИЛЬЄВА, Антона ГУМЕНЮКА, Катерину БУРМІСТРОВУ та Світлану САЄНКО. Нагороди отримали також їхні тренери.
Загалом збірні команди області та представники Сумщини у складі збірних команд України у 2007 році взяли участь у 104 всеукраїнських та 21 міжнародному змаганні, де завоювали 448 медалей, у тому числі 144 золотих, 133 срібних та 171 бронзову.
На сьогодні троє спортсменів області вибороли право на участь у літніх Олімпійських іграх 2008 року у Пекіні, ще 11 спортсменів візьмуть участь у зимових Олімпійських іграх у 2010 році.