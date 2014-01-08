Блохіна визнали найкращим клубним тренером України

Блохін лідирує серед українських тренерів за версією Football coach world ranking

Головний тренер київської футбольної команди "Динамо" Олег Блохін визнаний найкращим українським клубним тренером за версією Football coach world ranking, повідомляє ТСН. Читайте також: ЗМІ: Олег Блохін буде звільнений після матчу «Динамо» з «Рапідом» Блохін посів 60-е місце, випереджаючи тренера одеситів Романа Григорчука на 16 позицій. Третє місце серед українських тренерів зайняв тренер "Металіста" Мирон Маркевич (84 місце). Очолює рейтинг португалець Жозе Моуріньо. Друге і третє місця посідають Дієго Сімеоне, Херардо Мартіно.

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