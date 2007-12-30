Результати 20-го туру англійської Прем`єр-ліги

Двома матчами закінчився 20-й тур англійської Прем`єр-ліги.

Манчестер Сіті - Ліверпуль 0:0

Дербі - Блекберн 1:2 (Оуклі 27 - Санта Крус 39, Бентлі 42).

Нагадаємо, що вчора відбулися матчі:

Бірмінгем - Фулхем 1:1 (Ларссон 55 - Боканегра 8)

Челсі - Ньюкасл 2:1 (Ессьєн 29, Калу 87 - Батт 56)

Портсмут - Міддлсбро 0:1 (Тунджай 20)

Сандерленд - Болтон 3:1 (Річардсон 13, Джонс 32, Дейл Мерфі 90 - Діуф 41)

Тоттенхем - Редінг 6:4 (Бербатов 7, 63, 73, 83, Мальбранк 76, Дефо 79 - К.Сіссе 16, Інгемарссон 53, Кітсон 69, 74)

Віган - Астон Вілла 1:2 (Брамбл 28 - Девіс 55, Агболахор 70)

Вест Хем - МЮ 2:1 (А.Фердінанд 78, Апсон 81 - Роналду 14)

Евертон - Арсенал 1:4 (Кахілл 19 - Едуардо 47, 58, Адебайор 78, Росицькі 90)

тож тепер Арсенал повернув собі лідерство (47 очок), у МЮ як і раніше 45, Челсі (41) - однаково далекий як від другого, так і від четвертого місця (Ліверпуль, 37). Партнер останнього за сьогоднішньою нульовою нічиєю - МСіті - п`ятий (36).

По 33 очки у Евертона і Астон Вілли. Портсмут (31), Блекберн (30), Вест Хем (29).

У другій частині таблиці команди розподілилися рівномірно: Ньюкасл (26), Тоттенхем (24), Редінг (22), Міддлсбро (20), Бірмінгем (19), Болтон і Сандерленд (по 17), Віган (16), Фулхем (15)

Дербі (аутсайдер - так аутсайдер) - 7 очок.