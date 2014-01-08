Визначено найкращого воротаря світу 2013 року

Про це у вівторок, 7 січня, повідомила Міжнародна федерація футбольної історії та статистики. У традиційному опитуванні, яке визначає найкращого голкіпера року, взяли участь 70 редакторів спортивних видань та експертів з усього світу, повідломляє Deutsche Welle з посиланням на агентство спортивної інформації SID.

Нойєр, який минулого сезону в складі "Баварії" завоював п'ять різних титулів, впевнено обійшов голкіпера туринського "Ювентуса" Джанлуїджі Буффона і воротаря лондонського "Челсі" Петера Чеха.

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Голкіпер "Баварії" став третім німецьким футболістом, який удостоївся цього титулу. Раніше найкращими воротарями світу визнавалися Андреас Кепке в 1996 році і тричі (1999, 2001 і 2002 роки) - Олівер Канн