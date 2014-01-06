Українські волейболісти не зіграють на чемпіонаті світу

Чоловіча збірна України свій відбірний турнір проводила в словацькому Попраді й боролася за перше місце до останнього туру. Після стартової невдачі в грі з командою Фінляндії (1:3), українці виграли у Словаччини (3:0) і для того, щоб мати шанси на перше місце в групі, мали обіграти Грецію з рахунком 3:0 чи 3:1. На жаль, греки зуміли нав'язати боротьбу і наша команда довела свою перевагу лише на тай-брейку – 3:2. Таким чином, українці фінішували другими, пропустивши вперед команду Фінляндії, що виграла всі три матчі.

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Про це повідомляє офіційний сайт Європейської конфедерації волейболу.

Жіноча збірна України свій відбірний турнір проводила в Анкарі (Туреччина) і достроково, за тур до завершення змагань, позбулася шансів потрапити до фінального турніру. У першому турі українки програли збірній Румунії з рахунком 2:3, а в другому – поступилися господиням майданчика з Туреччини насухо, 0:3. У завершальному матчі, в боротьбі за третє-четверте місця в групі наші волейболістки тішилися перемогою над явним аутсайдером квартету з Кіпру – 3:0. Перемогу у вирішальному матчі групи Туреччина – Румунія святкували туркені – 3:0, які завоювали путівку на чемпіонат світу.

Фінальна частина чемпіонату світу у чоловіків відбудеться в Польщі, а у жінок - в Італії. Обидва турніри відбудуться восени 2014 року.