Українська біатлоністка увійшла в десятку найсильніших у гонці переслідування етапу Кубка світу

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Джима протягом всієї гонки входила до лідируючої групи, а на останньому вогневому рубежі допустила промах при стрільбі, відставши в підсумку більш ніж на хвилину від переможниці змагань.

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Переможницею гонки стала норвежка Тура Бергер, друге місце зайняла її співвітчизниця Сюнневе Солемдаль, третє - Дар`я Домрачева з Білорусі.

З інших українок 11-те місце посіла Наталія Бурдига, 14-те - Олена Підгрушна, 15-те - Валентина Семеренко.

Раніше, на етапі Кубка світу в Обергофі, Підгрушна завоювала «бронзу» у спринті, а Семеренко в ході етапу вийшла на перше місце в загальному заліку Кубка світу сезону 2013/14 р.р.