Українські гандболісти виграли матч відбіркового турніру ЧС у команди Швейцарії

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації гандболу.

Перед цим матчем українці в груповому турнірі втратили лише одне очко, зігравши на своєму майданчику внічию саме зі збірною Швейцарії, і сьогодні команді вдалося довести, нехай і з мінімальним рахунком, свою перевагу.

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Гра, як і три дня раніше в Запоріжжі, вийшла вкрай напруженою. Більше того, після першого тайму господарі майданчика вигравали з рахунком 17:16. Тим не менше, у другій 30-хвилинці українці перехопили ініціативу.

Кращим гравцем матчу у складі нашої команди став Сергій Онуфрієнко, який закинув 10 голів.

Нагадаємо, що раніше збірна України 30 жовтня в гостях обіграла Люксембург (38:34), 3 листопада вдома переграла Словенію (32:28) і 2 січня вдома зіграла внічию зі Швейцарією - 34:34.

Таким чином, у команди 7 очок з 8-ми після чотирьох матчів, й українці впевнено лідирують у турнірній таблиці групи 3.

Ігри 5-6 турів відбіркового турніру ЧС-2015 відбудуться 9 і 12 січня. Матчі плей-офф - навесні 2014 року.

ЧС- 2015, відбудеться рівно через рік, у січні в Катарі.