«Будівельник» вийшов на четверте місце в баскетбольній Суперлізі

Як передає кореспондент УНІАН, це був перший ігровий день в Суперлізі після новорічної паузи, що тривала рівно тиждень, з 29 грудня.

Кияни не відчули проблем у гостьовому матчі. У Черкасах команда виграла кожну з чотирьох чвертей - 15:14, 23:18, 19:12 і 25:11. Кращим гравцем у складі команди став американський легіонер Блейк Ейгерн, який набрав 22 очки.

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В інших матчах дня брали участь команди з нижньої частини турнірної таблиці. «Київ» у напруженій грі з двома овертаймами обіграв «Миколаїв» - 96:93, а івано-франківська «Говерла» обіграла львівську «Політехніку - Галичину» - 78:75.

У турнірній таблиці як і раніше лідирують «Хімік» (Южний) і «Донецьк», у яких співвідношення перемог і поразок 10/2. У «Одеси» - 9/ 4, у «Будівельника» - 9/5.