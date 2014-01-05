«Українські отамани» і «Алжирські пустельні яструби» оголосили склади на майбутній матч

Про це повідомляє прес-служба «Отаманів».

Це буде перша виїзна зустріч для українців у сезоні 2013/14. Протистоятиме «Отаманам» команда, що має досвід виступів у минулому сезоні WSB. Разом з тим, алжирська команда займає п`ятий рядок у групі «А», тоді як «Українські отамани» упевнено закріпилися на першій позиції нашої підгрупи.

Читайте також: "Українські отамани" посилили склад двома боксерами

Склади команд виглядають таким чином. Вагова категорія до 52 кг: Амін Хентаче («Пустинні яструби») - Азат Усеналієв («Українські отамани»). Вагова категорія до 60 кг: Уалід Белаура («Пустинні яструби») - Павло Іщенко («Українські отамани»). Вагова категорія до 69 кг: Фехім Чабані («Пустинні яструби») - Денис Лазарєв («Українські отамани»). Вагова категорія до 81 кг: Набіл Касселл («Пустинні яструби») - Олександр Хижняк («Українські отамани»). Вагова категорія понад 91 кг: Наддір Деммені Деббі («Пустинні яструби») - Єгор Плєвако («Українські отамани»).