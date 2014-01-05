Мілевський отримає 100 тис. євро за розірвання контракту з ”Газіантепспором”

Як повідомляє ТСН, за інформацією турецьких ЗМІ, таку суму Мілевському запропонував президент турецького клубу Білал Чекер і сторони дійшли обопільної згоди.

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Мілевський перейшов у ”Газіантепспор” у вересні, підписавши контракт до 31 травня 2016 року. Але колишньому динамівцю не вдалося зіграти у складі ”Соколів”. Провівши 5 матчів (1 гол), він припинив потрапляти у заявку ”Газіантепспора”. Лише в останньому матчі року Мілевський вийшов на заміну.