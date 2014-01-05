Оприлюднено склад збірної України з тенісу на матчі Кубка Федерації
14:32, 05 січня 2014Спорт
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Капітан жіночої збірної України з тенісу Наталія Медведєва оприлюднила склад команди на майбутні матчі Кубка Федерації.
Капітан жіночої збірної України з тенісу оприлюднила склад на матчі Кубка Федерації
Про це повідомляє Тенісний портал України.
З 3 по 10 лютого в Будапешті відбудеться груповий турнір у першій групі Євро-Африканської зони Кубка Федерації, в якому 17 команд розіграють дві путівки у плей-оф Другої світової групи.
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У складі збірної України в цьому турнірі візьмуть участь Еліна Світоліна, Надія Киченок, Ольга Савчук і Людмила Киченок.
У складі української команди можна буде провести дві заміни. Останній термін - за годину до зустрічі капітанів збірних, яка відбудеться в Будапешті 3 лютого.
Жеребкування групового турніру Кубка Федерації відбудеться 13 січня у Лондоні.
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