Підгрушна поклала початок біатлонним успіхам України в 2014-му

Підгрушна пройшла 7,5-кілометрову дистанцію на 36 секунд повільніше, ніж переможниця гонки білоруска Дар'я Домрачева. Другою фінішувала фінка Кайся Мякярайнен, пише ZN.UA.

Гонка проходила в поганих погодних умовах - над трасою стояв туман, свої корективи у виступ біатлоністів вносив і вітер. Проблеми гонщики випробували і зі сніговим покриттям. Однак при цьому Підгрушна показала хорошу швидкість і завдяки блискучій по точності стрільбі (жодного промаху!) прийшла до фінішу з одним з кращих тимчасових показників. Втім, трохи пізніше її обійшли Кайсм Мякярайнен і Дарина Домрачева, у яких хід виявився трохи кращим.

Після фінішу виявилося, що ще однією спортсменкою, яка пройшла дистанцію без промахів (крім тих, хто окупував подіум) стала українка Віта Семеренко. Однак через найгіршу швидкість вона опинилася на 17-му місці. Її сестра Валя - шоста.

Таким чином, українські біатлоністки зуміли повторити успішну серію 15-річної давності, коли їм вдавалося фінішувати в призах в шести гонках поспіль. І судячи з усього, досягнення Олени Зубрилової, Олени Петрової і Ко, нинішній склад збірної зможе перевершити.

Завдяки успішному виступу на спринті в Оберхофі українська збірна - впевнений лідер заліку Кубка Націй. А Валя Семеренко - друга в табелі про ранги Кубка Світу-2013/14 - вона відстає від чешки Габріели Сукалової всього на три бали.

Відзначимо і досить вдалий виступ чоловіків у тому ж виді програми, який відбувся трохи раніше: українець Артем Прима претендував на потрапляння на подіум, проте на фініші спочатку поступився росіянину Євгену Устюгову, а потім і в заочній суперечці виявився гірше француза Мартена Фуркада, фінішувавши 5-м. Сергій Семенов посів 17-е місце, Сергій Седнєв - 33-й, Дмитро Підручний - 45-й, а Андрій Дериземля - 50-й.

4 січня в Оберхофі відбудуться чоловіча і жіноча гонки переслідування, а завершиться передостанній олімпійський етап мас-стартом.

Зазначимо, що кількома днями раніше, ще у 2013-му році, Підгрушна разом з Андрієм Дериземлею фінішували другими у традиційній Різдвяній гонці чемпіонів.