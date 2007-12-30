Футбольний тренер пішов у відпустку і помер

Колишній головний тренер футбольної збірної Намібії Бен Бамфучайл помер після хвороби в своєму рідному місті Китве (Замбія), де проводив відпустку, передає Лента.руз посиланням на AFP.

Інформацію про смерть тренера підтвердив президент Асоціації футболу Замбії Тедді Мулонж. Він висловив співчуття рідним і близьким Бамфучайла. Цей фахівець відомий тим, що став першим наставником, який зумів вивести збірну Замбії у фінальний турнір Кубка Африки.

У нинішньому сезоні під його керівництвом вперше в історії пробилася на головний континентальний турнір і збірна Намібії. Проте на початку грудня він несподівано залишив свій пост. У 47-річного Бамфучайла залишилися дружина і шестеро дітей.