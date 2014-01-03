Нігерієць Ідейє хоче покинути "Динамо"

Про це заявив сам футболіст в інтерв'ю виданню SuperSport, пише Dynamomania.com.

"Я наполегливо працював, коли перейшов в" Динамо ". У першому сезоні я забив 12 голів за клуб, у другому - 17, а наш тренер, Олег Блохін, знає мої здібності. На жаль, оскільки я більше не отримую шансу, якого заслуговую, то, думаю, настав час спакувати валізи і піти", - сказав він.

"Мбокані провів 17 поєдинків у чемпіонаті, а я ж всього три рази виходив у стартовому складі. Чому б йому не забивати більше голів, якщо він і грає частіше за мене? Той факт, що мені все ж вдалося забити два м'ячі у таких умовах, думаю, тільки підтверджує рівень моїх здібностей ", - сказав Ідейє.

"Я не думаю, що це справедливо, адже Мбокані, при всій моїй повазі до цього футболіста, не досяг того, що є у мене. Я - володар Кубка африканських націй зі збірною Нігерії, виступав на Кубку конфедерацій і, якщо на те буде воля Бога, зіграю на чемпіонаті світу в Бразилії. у Мбокані всього цього немає. Дьемерсі грає так багато, адже клуб, який витратив на нього великі гроші, чекає, що Мбокані виправдає свою вартість", - заявив футболіст.

"Я проливав кров і піт за "Динамо", а мої голи допомогли клубу в минулому сезоні претендувати на місце в Лізі чемпіонів. Я вважаю, що це все не зовсім правильно. У нас була серйозна, але чесна розмова з президентом клубу, з яким ми досягли певного порозуміння. Президент сказав, що я можу покинути клуб, якщо надійде хороша пропозиція. Але ви ж знаєте, як це все відбувається: нічого не вирішено, поки угоди не буде насправді досягнуто. Якщо чесно, я думаю, що "Динамо" буде важко відпустити мене вже зараз, адже Мбокані поки що відбуває дискваліфікацію в єврокубках. Я сказав їм, щоб купили нового нападника, який стане моєю заміною, якщо я все ж піду "- заявив Ідейє.