Результати 20-го туру англійської Прем`єр-ліги

Вест Хем вчинив з МЮ "по-хемськи"

Закінчилися сьогоднішні матчі 20-го туру англійської Прем`єр-ліги. Бірмінгем - Фулхем 1:1 (Ларссон 55 - Боканегра 8) Челсі - Ньюкасл 2:1 (Ессьєн 29, Калу 87 - Батт 56) Портсмут - Міддлсбро 0:1 (Тунджай 20) Сандерленд - Болтон 3:1 (Річардсон 13, Джонс 32, Дейл Мерфі 90 - Діуф 41) Тоттенхем - Редінг 6:4 (Бербатов 7, 63, 73, 83, Мальбранк 76, Дефо 79 - К.Сіссе 16, Інгемарссон 53, Кітсон 69, 74) Віган - Астон Вілла 1:2 (Брамбл 28 - Девіс 55, Агболахор 70) Вест Хем - МЮ 2:1 (А.Фердінанд 78, Апсон 81 - Роналду 14) Евертон - Арсенал 1:4 (Кахілл 19 - Едуардо 47, 58, Адебайор 78, Росицькі 90). Завтра грають Дербі - Блекберн і Манчестер Сіті - Ліверпуль.

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