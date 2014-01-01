Шумахер знаходиться в стабільному стані - ЗМІ

У вівторок Шумахеру зробили другу операцію, після якої були відзначені деякі поліпшення його стану. Раніше глава відділення реанімації та інтенсивної терапії госпіталю Гренобля заявив, що знаменитий гонщик знаходиться в критичному стані.

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”Вночі і сьогодні вранці Міхаель знаходиться в стабільному стані”, - наводить слова Кем РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

Вона зазначила, що це ”хороша новина”. ”Нова прес-конференція буде тільки у випадку, якщо будуть зміни”, - додала Кем в дуже короткій заяві журналістам.

Як повідомлялося, вранці 29 грудня, катаючись на лижах у французькому Мерібель, Шумахер вдарився головою об каміння. На вертольоті 44-річний екс-гонщик був доставлений в лікарню Мутьє (в 15 кілометрах від місця падіння), а потім в Гренобль. Лікарі ввели Шумахера, у якого були діагностовані серйозні пошкодження головного мозку, в стан штучної коми.