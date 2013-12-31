Шумахеру зробили другу операцію
14:57, 31 грудня 2013Спорт
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Поки невідомо, коли гонщика виведуть із штучної коми.
Міхаель Шумахер і досі в комі / Фото: svit24.net
Головний лікар госпіталю в Греноблі Жан-Франсуа Пайєн повідомив, що Міхаелю Шумахеру зробили повторну операцію, після якої його стан дещо покращився.
При цьому поки що незрозуміло, коли гонщика виведуть зі штучної коми, повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Bild.
Раніше лікарі госпіталю в Греноблі, в якому перебуває німецький спортсмен, повідомили, що їм вдалося стабілізувати стан спортсмена.
30 грудня Шумахер, який одержав серйозну черепно-мозкову травму, впав у кому. У «Червоного барона» також було діагностовано крововилив у мозок.
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