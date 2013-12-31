Лікарям вдалося стабілізувати стан Шумахера
08:49, 31 грудня 2013Спорт
2011
Шумахер і досі в комі.
Додаткова інформація про стан Шумахера згодом / Фото: svit24.net
Лікарям госпіталю в Греноблі вдалося стабілізувати стан семикратного чемпіона світу з автогонок у класі «Формула-1» Міхаеля Шумахера, який до цього оцінювався як критичний з неясним прогнозом.
Наступного разу інформація про здоров'я колишнього пілота «Феррарі» з'явиться в обід, повідомляє «Газета.ру».
Раніше повідомлялося, що німецький гонщик, який дістав серйозну черепно-мозкову травму, впав у кому. Колишньому пілотові «Феррарі» також було діагностовано крововилив у мозок.
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