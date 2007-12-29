Шева відчув крила за спиною

Українець Андрій Шевченко став головною ударною силою Челсі.

За відсутності Дідьє Дрогба і після травми Френка Лемпарда, відповідальність за гру в атаці в матчі проти Астон Вілли узяв Андрій Шевченко, пише Football.ua.

На його рахунку дубль і результативна передача на Алекса. У найближчих матчах саме від українця чекають серйозних дій.

"Я відчуваю, що грав добре проти Вілли, - говорить Шевченко. - Але для мене важливіше - результат команди. А він не зовсім втішний".

"Челсі повинен був перемогти, але гра видалася божевільною. Обидві команди дійсно хотіли показати красивий футбол".

"Зараз я відчуваю себе набагато краще, відчуваю упевненість у власних силах. Хочу так грати в кожному матчі".

"Мій другий гол видався дуже красивим і сподобався мені самому. Але все таки кращим епізодом вважаю комбінацію з Алексом. Він захисник - але розібрався в ситуації просто чудово. Це був фантастичний гол.