Шумахер впав у кому

Про це повідомив менеджмент легендарного гонщика в офіційному бюлетені для преси, пише Чемпионат.com.

Як повідомляється, німець опинився в критичному стані після інциденту, що трапився під час катання на гірських лижах у французьких Альпах.

На тему: Шумахера госпіталізовано з травмою голови – ЗМІ

При падінні Шумахер сильно вдарився головою об скелю, і навіть надітий шолом не запобіг серйозним травмам - повідомляється про крововилив у мозок, знадобилося негайне нейрохірургічне втручання.

Лікарі почали оперувати Міхаеля, після того як він був переправлений до госпіталю в Гренобль: до того моменту гонщик вже був у комі.

Нагадаємо, спочатку інформація була більш оптимістичною: говорили, що мова може йти про струс мозку і гонщик притомний.